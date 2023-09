Eldőlni látszik az Alfa Romeo pilótájának F1-es jövője

Bár Csou Kuan-jü még nem írt alá új szerződést a 2024-es Forma-1-es idényre, az Alfa Romeo kínai versenyzője cseppet sem aggódik a jövője miatt, ugyanis elmondása szerint egyre közelebb vannak a megállapodáshoz.

Csou szerződése az idei szezon végén lejár, és az ülésére bőven akadnak jelentkezők: a Sauber junior pilótája, Theo Pourchaire, aki jelenleg 25 ponttal előzi meg Frederik Vestit a Forma-2-es tabellán, valamint a tavalyi F2-es bajnok és az Aston Martin tartalékja, Felipe Drugovich neve is szóba jött. Csou ennek ellenére úgy látja, nincs már messze a hosszabbítástól, ami akár több évre is szólhat.

"Semmi sem biztos, amíg alá nem írtuk alá a szerződést" - válaszolta a kínai pilóta arra a kérdésre, hogy mennyire biztos benne, hogy 2024-ben is maradhat a csapatnál.

Nyilvánvalóan még semmi sem dőlt el, de nagyon közel a megegyezés, próbáljuk elvégezni az utolsó simításokat. A nyári szünet óta sokat haladt az ügy. A szünetben senki sem a telefonján lógott, de most már itt az ideje, hogy minden a helyére kerüljön, remélhetőleg a következő hetekben.

A hírek szerint az egyik ok, amiért Csouval még nem hosszabbítottak, hogy annyi pénzt nem tud hozni az Alfa Romeo számára, hogy szívesen aláírják vele a hosszabbítást, mivel nincsenek szponzorai.

"Kevés személyes szponzorom van, hallottam a pletykákról, de nem érzem úgy, hogy ez az alap ne lenne stabil. Nem ez az első szerződésem a Forma-1-ben, amikor a csapattól függ minden. A második már kicsit részletesebb. Nem hiszem, hogy van miért aggódom. Nem hiszem, hogy ne lenne szükség arra, amit a pályán mutatok" - mondta Csou.

Az Alfa Romeo csapatának ügyvezetője, Alessandro Alunni Bravai a nyári szünet előtt beszélt róla, hogy meg szeretnék tartani Csout és Valtteri Bottast is. Ám amennyiben Csou mégsem marad az Alfánál, úgy egy esetleges lehetőség lehet a számára a Williams, amelynél Alex Albon mellett még kérdéses, hogy mi lesz az újonc Logan Sargeant sorsa. Ugyanakkor az AlphaTaurinál sem jelentették még be a pilótafelállást, így a Red Bull testvércsapatánál is szóba jöhet még a kínai versenyző neve.