Nyíltan utalt a távozására a Red Bull pilótája

A Red Bull Forma-1-es csapatának mexikói versenyzője, Sergio Pérez először tett nyílt utalást a csapatváltásra, ugyanis kijelentette, hogy elkezd gondolkodni a lehetőségein, amint a szerződése lejár a 2024-es szezon végén.

Pérez jelenleg a harmadik szezonját tölti a Red Bullnál, de csapattársa, a kétszeres világbajnok Max Verstappen mellett rendre háttérbe szorul, mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt három idényben összesen öt futamot tudott megnyerni, míg a holland 37-et.

A mexikói versenyző jövőjével kapcsolatban idén sok pletyka felmerült már, viszont a Holland Nagydíj hétvégéjén eldőlt, hogy 2024-ben is a Red Bullnál fog versenyezni. Azonban az még teljesen nyitott kérdés, hogy 2025-től ki lesz a csapat másik versenyzője, mivel Pérez szerződése addigra e fog járni, míg Daniel Ricciardo nyíltan kijelentette, hogy két év múlva újra a Red Bull első csapatát akarja erősíteni.

A 33 éves pilóta, aki az idei Monacói Nagydíj és a Brit Nagydíj között egymást követő öt alkalommal nem jutott be az időmérő utolsó szakaszába, a spanyol DAZN csatornának nyilatkozva kijelentette, hogy végesnek érzi a Red Bull-os jövőjét, ezért jövőre leül a Milton Keynes-i alakulattal, hogy megvitassák a közös folytatást.