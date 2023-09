Büntetése után a monzai pályát szidja Hamilton csapattársa

A Mercedes pilótája, George Russell szerint változtatni kellene a monzai pálya első kanyarján, mert az alaposan megnehezíti a versenyzők dolgát.

Lewis Hamilton csapattársa az Olasz Nagydíjon kétszer is a kerülőutat választotta, Sergio Pérezzel és Esteban Oconnal szemben is szabálytalanul szerzett előnyt - utóbbiért már ötmásodperces büntetést is kapott.

Elég kár ez Monzában, mert mindig ilyen Ingyen szabadulhatsz a börtönből-kártya érzésem van ott a bukótérrel, szóval a versenyzők, főleg amikor harcolnak, elég könnyen átvághatnak rajta, szóval szeretném, ha a jövőben kicsit módosítanának rajta" - mondta a futam után Russell, aki nem bánja az Oconnal szembeni manővert, mert biztos volt benne, hogy nem lesz ötödiknél rosszabb, hiszen a hatodik helyezett nagyon le volt maradva tőle. A 25 éves brit versenyző úgy véli, a Mercedes Szingapúrban gyorsabb lesz.

"Azt gyanítom, hogy erősebbek leszünk, főleg a versenyen. Rá kell jönnünk, miért ekkora a különbség a nagyobb és kisebb leszorítóerejű csomagunk között. Mindig szenvedünk az olyan pályákon, mint Spa, Monza, Baku, Ausztria, még a közepes, alacsony leszorítóerős beállításokkal, de ahol sok kell, úgy tűnik, ott erősebbek vagyunk, szóval van némi különbség a két csomag között" - írta meg a motorsport.com, mit vár a következő F1-es futamtól Russell.