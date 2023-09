A hatalmas izgalmak után egy nyafogás tette emlékezetessé Verstappen rekordját

A Forma–1-es Olasz Nagydíj vasárnapi futama eső, biztonsági autós fázis és piros zászló nélkül is rendkívül izgalmasra sikeredett. A történelmet író Max Verstappenre ugyan így sem volt ellenszer a hazai közönség nagy bánatára, viszont a Ferrari így is az elmúlt versenyek egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. Ugyanakkor Carlos Sainz futam végi, rimánkodós rádiózása aggodalomra adhat okot a csapatnál. A két élcsapat mellett a Mercedes és a Williams is boldogan távozhatott Monzából, az Aston Martin viszont mélypontra került. Meddig folytathatja a sorozatát Verstappen, mennyire bizonyította a helyét Sergio Pérez és mire lehet képes a Ferrari a folytatásban? Ezekről is szó esett az év 14. versenye után.