Ezt mondta Max Verstappen a történelmi sikerről

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat Monzában, s ezzel új rekordot állított fel, ő lett ugyanis az első pilóta, aki egy F1-es idényen belül sorozatban 10 futamgyőzelmet aratott. Csapattársa, a mexikói Sergio Pérez ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a pole pozícióból startoló Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol pilótája állhatott fel. Jöjjenek a főszereplők értékelései.

"Sosem hittem volna, hogy ez lehetséges" - mondta Max Verstappen arról, hogy sorozatban a 10 futamgyőzelmével történelmet írt. - Nagyon jó volt a tempónk, de a Ferrarik is nagyon gyorsak voltak az egyenesekben. Így muszáj volt hibára kényszerítenem Sainz-cot, onnantól kezdve pedig már a saját versenyemre tudtam koncentrálni. Végig türelmes maradtam, láttam, hogy szenved a Ferrari a hátsó abroncsokkal. Élvezetes volt nagyon. A végén volt egy kis problémám, de nagy volt az előnyöm, így sikerült győzni."

A másik Red Bull pilóta, Sergio Pérez sem volt elégedetlen a második hely megszerzésével.

"Ez volt a maximum a mai napon. Nagyon nehezek voltak az előzések, próbáltam jól kijönni a parabolikából, volt, amikor közel is kerültem a Ferrarikhoz, de nagyon jól mentek. Sokáig csatáztunk, de végül sikerült megelőzni őket. Sokat fejlődtem az elmúlt versenyeken, egyre magabiztosabbnak érzem magam az autóban. A következő hetekben próbálok még jobb lenni."

A Ferrari versenyzője, Carlos Sainz szerint is nagyon nehéz volt a futam, és végül boldog, hogy dobogóra állhatott.

"Kőkemény verseny volt, nem is lehetett volna nehezebb. Nagyon nehéz volt a Red Bullt magam mögött tartani, a védekezés miatt a hátsó abroncsok rendesen el is koptak. Mindent megtettem, végül sikerült bejönni a harmadik helyre. Kemény csatánk volt Charles Leclerc-el is, nagyszerű versenyző típus. Élveztük a mai futamot, a gumikkal voltak problémák. De így is nagyot léptünk előre, jó eredmény ez a csapatnak."

A vb két hét múlva Szingapúrban folytatódik.