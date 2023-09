A Ferrari nem tudott meglepetést okozni, Max Verstappen az Olasz Nagydíjat is megnyerte

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte vasárnap a fantasztikus hangulatú Forma-1-es Olasz Nagydíjat. A dobogó másodi fokára a Red Bull pilótája, Sergio Pérez és a ferraris Carlos Sainz állhatott fel.

Előzetesen már a rajtnál nagy csatára lehetett számítani, mivel Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhatott az élről. Sainz mellől a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, harmadik a harmadik rajtkockából a másik Ferrarit vezető monacói Charles Leclerc indulhatott.

Nem is kellett csalódniuk a rajongóknak, ugyanis Cunoda Júki Alpha Taurija már a felvezető körön leállt, így elsőre nem indult el a verseny, újabb felvezető kört kellett megtenniük a versenyzőknek, majd több perces csúszással lehetett csak elindulni. Csak 15.20-kor indult el az újabb felvezető kör.

UPDATE: Tsunoda's car is proving difficult to move, the start procedure has been suspended #ItalianGP#F1pic.twitter.com/3SpO8xFBmh — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Az újabb nekifutásra már sikerült a rajt, ahol szerencsére már semmi probléma nem volt. Az élen nem is változott a helyzet, Carlos Sainz maradt az élen, mögötte Max Verstappen és Charles Leclerc autózott az első kanyarok után. A futam eleje az Albon-Piastri csatáról szólt, amelyből az előbbi jött ki jobban.

Verstappen a hatodik körben elkezdte támadni az élen álló Sainz-cot, de a spanyol keményen tartotta magát. Közben Leclerc is jól tartotta magát, nem szakadt le a hollandról, míg a negyedik-ötödik helyért Russel és Pérez csatázott nagyot.

A 14. körben Pérez megelőzte Russelt, de vissza kellett adnia a pozícióját, mert egyikük sem tudott befordulni a kanyarban. Egy körrel később az élen Sainz hibázott, elfékezte magát, ezt ki is használta Verstappen és megelőzte a Ferrarit, ahogy Pérez is Russelt.

LAP 15/51



Sainz's defense finally cracks as he locks up a Turn 1



Verstappen and Sainz run millimetres apart through Curva Grande, and Verstappen takes the lead!#ItalianGP#F1pic.twitter.com/X9YZAYoKHM — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

A Red Bull vb-címvédője azonnal el is lépett a mezőnytől, a 18. körben már három másodperc volt az előnye. Sainz alatt elfogytak a gumik, így már Leclerc is támadta a spanyolt. Két körrel később ki is ment a boxba Sainz, aki a nyolcadik helyre tudott visszajönni. Azonnal reagált a Red Bull is, Verstappen jött az élről a boxba, Leclerc is érkezett vele, így Pérez állt az élre, míg Sainz maradt a monacói csapattársa előtt.

A kerékcserék után maradt Verstappen az élen, mögötte a két Ferrari, Sainz és Leclerc volt, míg a negyedik helyen Pérez állt. A holland már közel hat másodperccel ellépett az üldözőktől a 28. körben, viszont a dobogóért hatalmas volt a csata. Közben a McLarenesek csatája hozott egy kis izalmat, Norris és Piastri autója ugyanis összeért.

A closer look at the crunch between them



But the stewards quickly decide no further action #ItalianGP#F1pic.twitter.com/imgbBsdViw — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

A 31. körben Pérez lement a fűre, amikor próbálta megelőzni Leclerc-t, a csapat azonnak szólt is a mexikóinak, hogy gyorsabb vagy. Be is jött a rádiózás, Pérez meg is előzte a monacóit is feljött a harmadik helyre. Innentől körökön át szinte semmi érdekes nem történt, az élen sem történt változás, hacsak annyi nem, hogy Verstappen egyre jobban ellépett a többiektől.

Tíz körrel a vége előtt Pisatri és Hamilton ment össze, egy kis izgalmat okozva a szurkolóknak - egyértelműen a hétszeres világbajnok hibája volt -, előbbinek ki is kellett jönnie emiatt a boxba, a brit maradt a pályán. Hamilton kapott is egy öt másodperces büntetést az eset miatt.

Pérez folyamatosan támadta Sainz-cot, a mexikói mindenképpen meg akarta szerezni a második helyet. Kétszer is levágta a kanyart a Red Bull pilótája, mindkétszer előzött, de vissza is adta a helyet. Olykor a sportszerűség határát is súrolta a kettejük csatája. A 46. körben megcsinálta Pérez az előzést, így feljött a második helyre.

Pérez nem sokkal később újabb pozíciót bukott, a csapattársa, Leclerc is megelőzte, de a monacói elfékezte magát, így visszajött a mexikói a harmadik helyre. Leclerc nem adta fel, de Sainz nagyon jól védekezett, kis híján össze is menntek az utolsó körben.

LAP 49/51



Leclerc is champing at the bit to get past Sainz, but he just can't find a way!#ItalianGP#F1pic.twitter.com/ztftWYJP1H — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Végül nem is tudott előzni a monacói, így Verstappen mögött Pérez, Sainz és Leclerc végzett.

Max Verstappen ezzel a sikerrel sorozatban a 10. futamgyőzelmét aratta már, az első versenyzőként az F1-ben.