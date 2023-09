Dráma az Olasz Nagydíj után: a FIA váratlanul kiosztott egy büntetést

Oscar Piastrit öt másodperces büntetéssel sújtották a versenybírók az Olasz Nagydíj után, ám nem a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal történt incidense miatt.

Az ausztrál versenyző már a nyári szünet előtt is bizonyította, hogy a legnagyobbaktól sem riad vissza, és most sem akarta könnyen adni pozícióját, amikor a 41. körben Lewis Hamilton már szinte megcsinálta az előzést a belső íven a Roggia-sikán előtt, ám túlságosan ráhúzta a kormányt a McLarenre, amelynek eltörött az első szárnya. A koccanás után Piastri a 14. helyre csúszott vissza, míg a hétszeres világbajnok 5 másodperces időbüntetést kapott, ez az eredményét nem befolyásolta, büntetéssel együtt is a 6. lett.

Hamiltonhoz hasonlóan Piastri is kapott egy öt másodperces büntetést a futam után. Az FIA közleménye szerint az ausztrál versenyző levágta a pályát az 1-es és az 5-ös kanyarnál, amivel jelentős előnyt szerzett Liam Lawsonnal szemben, mivel nem adta vissza a pozícióját az új-zélandinak. Piastri az időbüntetése ellenére is megőrizte a 12. helyét.