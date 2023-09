Súlyos problémák és Verstappen különös taktikája az Olasz Nagydíj nyitányán

A Forma–1-es Olasz Nagydíj első szabadedzésén Max Verstappen végig kemény keverékű abroncsokkal autózva is a leggyorsabb tudott lenni. Mögötte a csapattársán kívül a Ferrarik is közel tudtak végezni, de a Mercedesek lemaradása is csupán néhány tizedes volt. A gyakorlásról készült élő közvetítésünket ide kattintva olvashatják el.