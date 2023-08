A McLarennél biztosak benne, hogy megtalálták a jövő F1-es világbajnokát

A McLaren csapatvezetője, Andrea Stella szerint Oscar Piastri mind fejben, mind fizikálisan, mind nyers tehetségben magas szinten áll, így a jövő világbajnoka lehet.

Volt korábban jó néhány kimagasló tehetség a Forma-1-ben, akik meglehetősen hamar elbuktak, elég csak megemlíteni Stoffel Vandoorne-t, aki a McLarennél eltöltött két éve után meglehetősen szürkén távozott a sportágból. Úgy tűnik azonban, hogy a wokingiak másik nagy tehetsége, Oscar Piastri nem követi elődje sorsát, hiszen az ausztrál hétről hétre bizonyítja, hogy képes minden területen kimagasló szintet nyújtani. Ezt pedig most a McLaren csapatvezetője, Andrea Stella is megerősítette - írja a Motorsport.