Verstappen megkapta az új Herendi-trófeát, Norrisnak benyújtották a számlát - videó

Mint ismert, a júliusban rendezett 38. Forma-1-es Magyar Nagydíj utáni pódiumceremónián a második helyen végző Lando Norris eltörte a győztes Max Verstappen értékes Herendi trófeáját. Ezt követően augusztus elején megkezdték Verstappen új trófeájának gyártását a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-nél, a kétszeres világbajnok holland pilóta pedig most az instagram oldalán megmutatta, hogy megkapta a jól megérdemelt trófeáját.

A Magyar Nagydíj eredményhirdetésén Lando Norris figyelmetlenül hozzávágta pezsgősüvegét a dobogóhoz, amiről leesett és összetört a futamgyőztes, vagyis a Max Verstappen számára készített különleges darab.

Augusztus elején kezdték meg Max Verstappen új trófeájának gyártását a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-nél. Az eredeti, kézzel készített alkotáson több mint harminc ember dolgozott majdnem fél éven át, de mivel most a formákat, a mintákat és a színeket nem kellett újra kidolgozni, így rövidebb lett az újragyártás folyamata.

Kedden aztán a a holland pilóta meg is kapta a Herendi-trófeát, az átadásnál pedig jelen volt Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, valamint a trófearomboló Lando Norris is, aki maga adta át trófeát a Red Bull pilótájának.

A "díjátadóról" még videó is készült, melynek végén látható, hogy a brit pilótának még tréfásan be is nyújtották a számlát az előző összetöréséért, amelynek az értéke 40 ezer euró.