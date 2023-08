Meglepő kijelentés: "Max Verstappen Lewis Hamiltont szeretné csapattársnak"

Max Verstappen szívesen lenne Lewis Hamilton csapattársa a Red Bullnál, a csapat viszont nem biztos, hogy támogatná a dolgot - mondta kissé meglepő módon az egyszeres Forma-1-es világbajnok, Jacques Villeneuve.

Sergio Pérez teljesítménye sokszor csalódást keltő, ennek ellenére nemrég a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner kijelentette, hogy a 2024-es F1-es szezonban is a mexikói lesz a második számú pilóta Max Verstappen mellett.

Az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve ennek ellenére egy érdekes felvetést tett, előkerült a Mercedes hétszeres világbajnokának, Lewis Hamiltonnak is a neve - írja a Motorsport.

Én a Red Bull helyében egy fiatal pilótát ültetnék az autóba, aki meg akarná mutatni, hogy ő lehet a következő nagy sztár, és talán egy kis zűrzavart is okozhatna. Max valószínűleg azt akarja, hogy Lewis legyen mellette, hogy megmutathassa a világnak, hogy ugyanolyan autóban is meg tudja verni őt. Ez lehetne a végső célja. Szerintem ő örülne neki, de nem vagyok biztos abban, hogy a Red Bull is szívesen látná a dolgot" – mondta Villeneuve a Motorsport.com holland kiadásának.