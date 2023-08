Alonso meggondolta magát, és nem tette tönkre Verstappen rekordját

A megszakításokkal együtt több mint két és félórás Holland Nagydíj után a háro m dobogós érhetően fáradtan, ugyanakkor nagyon felszabadultan nyilatkozott a verseny leintése után.

"Hihetetlen érzés hazai közönség előtt nyerni. Pedig az eső nagyon nem könnyítette meg a dolgunkat, de sikerült mindig jó döntéseket hozni. Libabőrös voltam, amikor a holland himnuszt hallgattam, a szurkolók pedig valami elképesztő hangulatot teremtettek" – kezdte a Sebastian Vettel rekordját beállító, sorozatban a kilencedik futamot nyerő Max Verstappen. Hogy meglesz-e a tizedik a jövő héten Monzában?

„Majd meglátjuk, egyelőre próbálom kiélvezni ezt a győzelmet. Nagy volt rajtunk a nyomás, nagyon örülök a sikernek" – zárta Verstappen.

A remek versenyt futó, végül második helyen záró Fernandó Alonso a szezon során először állhatott dobogóra, így érthetően fülig érő szájjal nyilatkozott.

"Nagyon intenzív futam volt, az elején érkező eső pedig el is döntötte, hogy nem lesz egy gyors verseny. Az autónk valósággal repült ma a pályán, nagyon könnyű volt vezetni, márpedig ilyen körülmények között hatalmas szükség van egy olyan autóra, amiben bízhatok, és én ma ezt megkaptam. Nagyon köszönöm a szurkolóknak azt az energiát, amit ma kaptunk itt Zandvoortban, ez egészen egyedi. Két éve, amikor visszakerült a naptárba a Holland Nagydíj, azt hittem, hogy soha nem fogok itt dobogóra állni, most pedig tessék, itt vagyok! Amúgy gondoltam a végén, hogy megpróbálom megelőzni Maxot, de aztán beláttam, hogy annak valószínű az lenne a vége, hogy mindkettőnk versenye véget ér" – mondta nevetve a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, aki szerint óriási koncentrációt igényelt a többször is megszakított, nagyon hosszú verseny.