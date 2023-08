Lewis Hamilton optimista: felvehetjük a harcot a Red Bullokkal

A Mercedes hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton nagyon bizakodó. A brit pilóta az eddigiek alapján úgy véli, a folytatásban felvehetik a harcot a Red Bullokkal és a McLarenekkel.

Lewis Hamilton az első gyakorlást a harmadik, míg a másodikat a negyedik pozícióban zárta, a köridők alapján pedig egyelőre úgy tűnik, minden esélye meglehet egy dobogós helyezésre.

„Jó nap volt. Ma reggel izgatottan keltem fel és vártam, hogy beülhessek az autóba. Az FP1 valójában nagyon is jól sikerült. Az autó már az elejétől erősnek érződött, köszönhetően a gyárban dolgozók munkájának. Aztán a második edzésre változtattunk pár dolgot, ami viszont nem jött be annyira. Így is jó adatokat gyűjtöttünk viszont, és remélhetőleg még tudunk fejlődni" - mondta a Motorsport beszámolója szerint a brit. Hozzátette, nagyjából ott vannak a harcban.