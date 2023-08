Piros zászlók, káosz és verhetetlen Verstappen a Holland Nagydíj időmérőjén

A várt izgalmakat hozta a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérője, amit egy kiadós esőzés után folyamatosan száradó pályán a Q3-ban baleset miatt is meg kellett szakítani. Max Verstappen az utolsó körben ismét megmutatta, hogy ő most a leggyorsabb a mezőnyben.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nem jutott be a Q3-ba, amit előbb Logan Sargeant falba csapódása miatt meg is kellett szakítani egy időre, majd az újraindítást követően percekkel Charles Leclerc is a falban végezte, ami újabb piros zászlót jelentett.

A 25 éves hazai kedvencnek, Verstappennek ez az idei nyolcadik és pályafutása 28. pole pozíciója. A francia René Arnoux után, illetve mellett ő az első versenyző, aki háromszor tudta megszerezni az első rajtkockát Zandvoortban.

A második helyen a brit Lando Norris (McLaren) zárt, míg a harmadik időt honfitársa, George Russell (Mercedes) érte el.

Lewis Hamilton végül összesítésben csak a 13. helyen zárt.

A vasárnapi Holland Nagydíj 15 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Lando Norris (brit, McLaren)

2. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

3. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

4. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

5. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

6. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

7. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

8. sor:

Nico Hülkenberg (német, Haas)

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

10. sor:

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri)