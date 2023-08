Büntetés miatt változik a Holland Nagydíj rajtsorrendje

A Ferrari spanyol versenyzője, Carlos Sainz megúszta a rajthelyes büntetést a Forma-1-es Holland Nagydíj szombati időmérő edzése után, azonban Juki Cunodát három pozícióval hátrébb sorolták Lewis Hamilton feltartásáért.

A pilóták már az időmérő előtt is tartottak attól, hogy a szűk holland pályán bárhol feltarthatják egymást, az eső pedig rátett még egy lapáttal erre a problémára. Nem meglepő tehát, hogy több pilóta esetét is vizsgálták az időmérő után.



Összesen 5 pilótát idéztek be, Lance Strollt, Juki Cunodát és Lewis Hamiltont feltartás miatt, míg Carlos Sainz és Oscar Piastri a Q1 végén történt incidens miatt tett látogatást a versenybíróknál. Az FIA most közölte az ítéletet.

Stewards hand Tsunoda a three-place grid penalty for Sunday's race



The AlphaTauri driver drops from P14 to P17 #DutchGP#F1https://t.co/IJfdp4lHz7 — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

A versenybíróság 3 rajtrácsos büntetéssel sújtotta Juki Cunodát, amiért a Q2-ben szükségtelenül akadályozta Lewis Hamiltont a 13-as kanyarban. A hétszeres brit világbajnok egy másik incidenssel kapcsolatban is érintett volt, ugyanis Hamilton és Lance Stroll esetét is vizsgálták, ám az Aston Martin pilótáját felmentették. Az indoklás szerint Stroll még idejében elkezdett gyorsítani a 13-as kanyar előtt, így minden adott volt ahhoz, hogy letérjen az ideális ívről és elengedje Hamiltont.



Kisebb meglepetésre Carlos Sainz is megúszta a rajthelyes büntetést. A Ferrari spanyol versenyzője idei első megrovását kapta amiért leszorította a pályáról Oscar Piastrit. Emellett a Ferrari egy 5000 eurós bírságot kapott, miután a versenybírók véleménye szerint nem tettek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy elkerüljék a potenciálisan veszélyes helyzetet.

Az FIA versenybírói ennek megállapításához Valtteri Bottas rádiózását is felhasználták, akit figyelmeztetett a versenymérnöke arról, hogy Piastri érkezik az ideális íven. Sainzot viszont csak arra figyelmeztette a csapata, hogy ne lépje át a fehér vonalat, ami után a spanyol azonnal az ideális ívre próbált húzódni.