Ez az F1-es csapat vethet véget a Red Bull egyeduralmának?

A McLaren F1-es csapatának ügyvezetője, Zak Brown szerint a brit istállónál eszközölt hatalmas fejlesztések után a következő cél, hogy megszerezzék a világbajnoki címet.

A télen kinevezett új csapatvezető, Andrea Stella irányítása alatt a Ferraritól és a Red Bulltól is remek szakembert szerződtetett a McLaren, amelynél az autón eszközölt változtatások után a MCL60 az egyik legversenyképesebb gép lett. Brown emellett engedélyt adott egy vadonatúj szélcsatorna és szimulátor építésére is, ami tovább javíthatja majd az istálló esélyeit.

"Úgy vélem, az állandó finomhangolást leszámítva már nem maradtak nagy lyukak, ellentétben az utóbbi öt évvel. Az, hogy nem volt saját szélcsatornánk, egy 20 éves szimulátort használtunk, hátrányban voltunk a CFD-technológia terén, hatalmas problémát jelentettek. Most már viszont a finomhangolás lesz a lényeg. Meglesz mindenünk, ami kell. Ennek azonban össze is kell állnia, amihez időre lesz szükség kulturálisan és a kommunikáció terén is" - nyilatkozta egy interjúban Brown, aki szerint a beruházások és a változtatások igazi előnyeit 2025-től tudják majd igazán kihasználni.