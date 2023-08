Kimi Räikkönen nagy titkot árult el: F1-es pilótaként is hódolt a sérülésveszélyes hobbijának

Aktív Forma-1-es versenyzőként is hódolt a sérülésveszélyes hobbijának Kimi Räikkönen, ám úgy intézte, hogy főnökei erről ne szerezzenek tudomást.

Két éve visszavonult a Forma–1-ből Kimi Räikkönen, aki nemrég harmadszor is apuka lett. A finn évek óta egy motokrosszcsapat vezetője, mely ma már a Kawasaki gyári istállójaként működik és aratja sorra a győzelmeket. A krosszmotorozás már a Forma-1-ben is a szenvedélye volt, olyannyira, hogy a veszély ellenére rendszeresen indult kisebb versenyeken is - írja az M4 Sport.

„Volt, hogy kisebb klubversenyeken indultam, de csak szórakozásból tettem. És van egy kis pályám odahaza a gyerekeknek. Nem versenyeztem magas szinten, és az egészet az edzésprogramom részének tekintettem. Nem tudom, hogy a csapatfőnökeim közül ki mit gondolt erről, mivel sosem említettem nekik..." – vallotta be Kimi Räikkönen.