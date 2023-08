Ötéves terv? A Forma-1-ben hosszú távú célokat megfogalmazni értelmetlen dolog

James Vowles, a Williams csapatfőnöke úgy gondolja, hogy a Forma-1-ben hosszú távú célokat megfogalmazni értelmetlen dolog.

Vowles a csapat fejlődésének időkerete helyett inkább annak útját akarja kijelölni - írja a Motorsport. A Williams riválisa, az Alpine ötéves, vagyis száz versenyből álló tervet jelöltek ki az élre való visszatérésre, de ez nem volt elég gyors a Renault vezetésének, így Otmar Szafnauer csapatfőnöknek mindössze másfél év után távoznia kellett. A Motorsport.comnak adott exkluzív interjújában azonban Vowles jelezte, „értelmetlen" ilyen célokat kijelölni, mert egy csapat hosszú távú sikere számos ismeretlen tényező befolyásolhatja:

"Értelmes dolgokat kell kijelölni, mert ha három éven túlra gondolkodsz, akkor az ismeretlenbe tartasz. Ha öt évről beszélünk, akkor pláne. Kijelölni egy olyan célt, hogy öt év múlva harmadikak leszünk, nem a megfelelő irány, mert ez egy látványosan értelmetlen dolog. Ami fontosabb, hogy megmutassuk, olyan struktúráink és rendszereink vannak, amik idővel előre fognak vinni minket. Amit meg kell mutatni az, hogy szerintem hogyan lehet ismét erre az útra állítani a csapatot és mik azok a mérföldkövek, amiket ezen az úton el kell érni" - mondta James Vowles.

Hozzátette, az idén az egyik ilyen volt, hogy megmutassák, hogy látványos teljesítményfejlődést tudnak elérni az autóval és hogy azt hatékonyan tudják használni. A következő évre az lesz, amit télen mutatnak be, hogy erre a csomagra tudnak építkezni.