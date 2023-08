A Ferrari pilótáját nem nyomasztják hazája sportsikerei

A Ferrari Forma-1-es csapatának spanyol pilótája, Carlos Sainz finoman szólva sem kezdte jól az idei szezont, a kudarcok ellenére viszont leszögezte, hogy hazája közelmúltbeli sportsikerei miatt nem érez magán nyomást.

Miközben az Aston Martin 42 éves spanyol versenyzője, Fernando Alonso idén már több sikert is bezsebelt, hiszen az első 12 futamon hatszor állhatott dobogóra, addig honfitársa, Carlos Sainznak mindeddig egyszer sem sikerült a legjobb három között végeznie. A Forma-1-en kívül is számos spanyol sportsiker született már idén, a világelső teniszező Carlos Alcaraz Novak Djokovicot legyőzve diadalmaskodott Wimbledonban, Jon Rahm áprilisban megnyerte az év első Major-golfversenyét, az augustai US Masterst, míg a női labdarúgó-válogatott története során először lett világbajnok.

Bár Sainznak a mostani szezonja nem éppen úgy alakul, ahogy azt eltervezte, elárulta, hogy nem érzi nyomásként azt, hogy a spanyol sportolók ennyire sikeresek más sportágakban.