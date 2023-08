Verstappen: soha nem fogom elismerni, hogy nem én vagyok a legjobb pilóta

A kétszeres világbajnok Max Verstappent az önmagához való hozzáállásáról kérdezték, és kijelentette, szerinte a versenyzőknek azt kell gondolniuk magukról, hogy ők a legjobbak.

Max Verstappen mindig is híres volt arról, hogy bőven van önbizalma, nem csoda, hogy a Telegraaf a vele készült hosszú interjúban erről is megkérdezte a hollandot. Verstappen szerint egyszerű a helyzet: versenyzőként így kell gondolkodnia - derült ki a motorsport.com oldaláról.

Versenyzőként szerintem így kell gondolkodnod. Máskülönben sosem leszel sikeres. Még ha nem is vagy a legjobb pilóta, akkor is mindig ezt kell sugároznod magadból és így kell gondolnod magadra. Én például sosem ismerném el, hogy nem én vagyok a legjobb a paddockban - árulta el Verstappen.

Amikor pedig arról kérdezték, hogy sosem kételkedett-e magában, a 2018-as szezon elejét hozta fel példának, amikor több hibát is vétett, majd nagyot fejlődött az idény második felére: