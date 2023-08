Megszólalt Leclerc a csapattársával kapcsolatos feszültségről

A Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc szerint a sajtóban elterjedt hírekkel szemben nincs semmilyen feszültség közte és csapattársa, Carlos Sainz között.

A motorsportos sajtóban elterjedt hírek szerint az adhatja az alapját a pilóták közti ellentétnek, miszerint Sainz nehezményezi, hogy Leclerc kiváltságos helyzetben van a csapaton belül. A monacói szerint a médiában alaposan eltúlozzák a helyzetet.

"Egészen aktív vagyok a közösségi médiában, szóval látom, mi mindent mondanak. Jócskán eltúlozzák a helyzetet Carlosszal, a kapcsolatunk ugyanis nagyszerű. Az autón kívül tudjuk, hogyan dolgozzunk együtt, és egyébként is nagyon jól kijövünk egymással, mert sok közös érdeklődésünk van. Persze egyúttal versengünk is egymással, de végül is ez a Forma-1, amit épp a versenyszellem miatt szeretünk, épp ezért jó ez így" - írta meg a formula.hu, miként tisztázta a kettejük közötti helyzetet Leclerc.