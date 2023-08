Megszólalt a visszavonulásáról a Red Bull 80 éves tanácsadója

A Red Bull tanácsadója, a 80 éves Helmut Marko nem érzi magát öregembernek, és amíg mentálisan és fizikailag fitt marad, addig folytatni akarja munkáját az osztrák istállónál.

"Amíg mentálisan és fizikailag fitt vagyok, lenyűgöz és lelkesít a sportág, és amíg a rám háruló feladatok lehetőséget adnak arra, hogy itt folytassam, addig folytatom. Nem érzem magam öregembernek, aki nem tud lépést tartani. Amíg pozitívan tudok hozzájárulni, addig ez számít" - írta meg a motorsport.com, mit nyilatkozott nemrég Helmut Marko, aki a kritikus véleményével mindig felhívja magára a figyelmet az F1 világában.

A 80 éves osztrák szakembernek 2024-ig szóló szerződése van a Red Bullal, ahol sok feladatot ellát, többek között a fiatal tehetségek útját is ő egyengeti, és gyakran helyez nagy nyomást a pilótáira. Utóbbit Nyck De Vries is megtapasztalhatta, az AlphaTauritól kirúgott holland versenyző gyenge teljesítményét már a szezon első futamai után is többször kritizálta a veterán tanácsadó.