Így töltötték a nyári szünetet a Forma-1-es versenyzők

Volt, aki aktív kirándulással, más a vízben vagy a vízparton töltött a nyári szünetet, de akadt olyan Forma-1-es versenyző is, aki minden időt kihasznált arra, hogy formába hozza magát az alig egy hét múlva Hollandiában, Zandvoortban folytatódó szezonra.

Charles Leclerc szörfdeszkára is pattant, hogy ne kelljen túlságosan elszakadnia a sebességtől, Szardínián élvezte a szél energiáját, és ahogy saját képe alá írta, a kinőtt mentőmellény biztonságát.

A Ferrari monacói versenyzőjének barátaira is volt ideje a szünetben.

Szintén a tengert és a baráti társaságot választotta Esteban Ocon, aki Saint-Tropez-ban előbb egy yachtról jelentkezett be...

...majd jet-skire pattant.

Valtteri Bottas az Egyesült Államokban, Coloradóban kirándult. A főleg síparadicsomáról ismert Aspenből jelentkezett be többször is, láthatóan élvezettel kerékpározott és sörözött is.

Az alábbi képen Bottas az új kalapjára hívta fel a követők figyelmét.

A Mercedes versenyzője, George Russel nemcsak a szerelmére és a barátaira szakított időt, de saját bevallása szerint víziszonyát legyőzve a legkülönlegesebb járműveket is kipróbálta a pihenés alatt.

Majd visszatért az edzőterembe.