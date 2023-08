Vettel elárulta, mi hiányzik neki leginkább a Forma-1-ből

A tavaly visszavonult négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel ugyan nem tervezi, hogy visszatér a versenypályára, ugyanakkor azt elárulta, hogy van néhány dolog, ami hiányzik neki a Forma–1-ből.

Vettel már bő féléve csak külső szemlélője a Forma–1-nek, s ugyan többször is felröppent pletyka szintjén a visszatérése, ő ilyesmit nem tervez jelenleg, ugyanis élvezi a mostani életét, sok időt tölt a családjával, miközben különböző projektekkel foglalkozik. A négyszeres világbajnok a Red Bull által kiadott Red Bulletin magazinnak adott interjújában mesélt a visszavonulás óta eltelt időszakról és a hiányérzetről is.



Az első hónapok gyorsan elteltek, és klassz volt, hogy élvezhettem annak szabadságát, hogy én oszthatom be az időmet. Sok tényező szerepet játszott a döntésemben. Nem azért hagytam abba, mert már nem szerettem a sportot, vagy mert túl lassú voltam, vagy valami mást akartam csinálni. A visszavonulás mindig nagyon személyes döntés. Számomra ezek jelentették a meghatározó tényezőket: a sok verseny, a tudat, hogy mennyi erőfeszítés kell ahhoz, hogy megfelelően végezd ezt a munkát. Eközbe pedig otthon várnak a kisgyerekek. Ez az időszak nem fog megismétlődni" – fogalmazott a négyszeres világbajnok.