Eldőlt a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton sorsa

Az olasz Corriere dello Sport értesülése szerint a hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton mindenben megegyezett a Mercedesszel, és a következő szezont is a német csapat pilótájaként kezdi majd.

A hétszeres világbajnok szerződése 2023 végén lejár, és egyelőre nem hosszabbított a Mercedesszel. Hamilton korábban többször célozgatott ara, hogy csak formaság a hosszabbítás, amennyiben versenyképes lesz a csapat, de a szerződés aláírása hónapok óta tolódik.

Hamilton korábban arra is panaszkodott, hogy a rengeteg utazás miatt sokszor úgy érzi, már elege van Forma-1-ből, így sokan azt sem tartották kizártnak, hogy a szezon végén visszavonul. Most azonban az olasz Corriere dello Sport azt írja, hogy Hamilton mindenben megegyezett a Mercedesszel, és a következő szezont is a német csapat pilótájaként kezdi majd.

Az olasz lap úgy tudja, hogy a hétszeres világbajnok brit pilóta egy évre ír alá, ami opcionálisan plusz egy évre meghosszabbítható.

Korábban arról is lehetett hallani, hogy a Ferrari elnöke, John Elkann személyesen kereste meg Lewis Hamiltont, de a brit versenyző elutasította az elnök ajánlatát, miszerint igazoljon a Scuderia Ferrari csapatába.