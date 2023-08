"Azt sem tudják, mit csinálnak" - így alázta meg az ellenfeleket a Red Bull tanácsadója

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko egy exkluzív interjúban a 2026-os Forma-1-es motorfejlesztésekről beszélt. A 80 éves szakember szerint a legtöbb riválisnál már előrébb tartanak, de egy fontos kérdésben továbbra sem kapnak támogatást.

Már lassan egy éve véglegesítették a 2026-os motorformula keretrendszerét, ám egyre több a felmerülő probléma, a Red Bullnál például a belső égésű és az elektromos motor arányának megváltoztatása mellett kampányolnak. A Mercedesnél ezzel kapcsolatban azt gondolják, hogy az osztrákok rosszul állnak a fejlesztéssel, ezért akarnak szabályváltozást. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko egy exkluzív interjúban szólalt meg a téma kapcsán, és beszámolt az új motorokkal kapcsolatos értesüléseiről.

"Nem hinném, hogy bármennyire is le lennénk maradva a fejlesztéssel. Szerződtettünk már embereket a Ferraritól, a Mercedestől, a Renault-tól és a Cosworth-tól is. Itt van partnerként a Ford is, a belső égésű motorok legnagyobb specialistáival dolgozunk, és két zsenit is megszereztünk az elektromos részhez" - dicsekedett Marko, aki az Audinál készülő 6 hengeres motor első változata kapcsán szúrt oda egyet a riválisoknak.

"Augusztus van, nekünk pedig már van egy kész belső égésű motorunk MGU-K-val és az akkumulátorcsomaggal. Mérföldekkel az Audi és a Ferrari előtt járunk, a Mercedes pedig körülbelül itt tart, mint mi" - mondta a 80 éves szakember, hozzátéve, hogy nem érti, miért nem támogatják a Red Bullt a motorformula átalakításában.

"Az F1-es autók már méretükben és súlyukban is a sportautókhoz közelítenek. Kisebb és könnyebb autókra van szükség, de ez lehetetlen az aktuális szabályokkal. Ha csak azért kell 30 liter üzemanyagot magunkkal cipelni, hogy azzal az akkumulátort töltsük, akkor valami nagyon nincs rendben a hozzáállásunkkal" - tette hozzá Marko, akit bosszant, hogy a nyilvánosság előtt nem kapják meg a többiek támogatását.