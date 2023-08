A Red Bull tanácsadója szerint Verstappen a leggyengébb autóval is megszerezné a pole pozíciót

A Red Bull F1-es csapatának tanácsadója, Helmut Marko szerint Max Verstappen annyira kiemelkedik a mezőnyből, hogy még egy Haast vagy egy AlphaTaurit is pole pozícióba vezetne.

A Red Bull a szezon eddigi 12 futamából az összeset megnyerte, ezek közül Verstappen 10 alkalommal végzett az első helyen. A holland kiemelkedő teljesítménye alapján felmerül a kérdés, hogy az autó vagy a harmadik vb-címe felé menetelő sztárpilóta dominál-e idén. Az osztrák istálló tanácsadója szerint erre teljesen egyértelmű a válasz.

Ez Verstappen. Össze kell csak hasonlítani Pérezzel. Ha a versenytempót nézzük, Checo az öt legjobb pilóta közé tartozik, az időmérő viszont a gyengesége. De ha megnézzük az összevetést, akkor Max átlagosan fél másodperccel-hat tizeddel gyorsabb csapattársánál a futamon, aki emiatt a gumikat is jobban terheli, pedig korábban a specialitása volt a kímélésük. De mivel a határon kell mennie és át kell vágnia magát a forgalmon, ez az előny oda" - vélekedett a 80 éves szakember, aki szerint 2020 óta rengeteget fejlődött a holland, és ma már Hamiltonnál is jobb versenyző.