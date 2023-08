Újabb hírek érkeztek Lewis Hamilton Ferrarihoz igazolásáról

Sajtóértesülések szerint a Ferrari elnöke, John Elkann személyesen kereste meg a Mercedes Forma–1-es pilótáját, Lewis Hamiltont, de a brit versenyző elutasította az elnök ajánlatát, miszerint igazoljon a Scuderia Ferrari csapatába.

Hamiltonnak a jelenlegi szezon végén lejár a szerződése a Mercedesnél, és egyelőre bizonytalan, hogy melyik csapatnál folytatja a pályafutását. A Ferrarinál történtek szakértője, Leo Turrini arról számolt be, hogy legutóbb a Ferrari elnöke kereste meg a brit pilótát, aki azonban elutasította Elkann ajánlatát. "Udvariasan azt válaszolta, hogy »köszönöm, nem«, ami sajnos érthető" – írta Turrini.



Egy másik szakértő, a német Auto Motor und Sportnak dolgozó Michael Schmidt azt írta, hogy a Ferrari-csapatfőnök, Frédéric Vasseur is megkereste Hamiltont, ám ő nem biztos, hogy konkrét ajánlatot is tett a Mercedes pilótájának.