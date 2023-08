A Mercedesnél Hamilton helyett Russell világbajnoki címében bíznak

A német istálló vezető pályamérnöke, Andrew Shovlin szerint Lewis Hamilton távozása után George Russellben bízhatnak, hogy szállítani fogja a sikereket a csapatnak.

Russell 2019 óta tagja a Forma–1 mezőnyének, és miután három éven át a Williams pilótája volt, tavaly óta az addig a konstruktőrök között egyeduralkodó Mercedest erősíti. Ugyan balszerencséjére a csapat teljesítménye éppen 2022-ben esett vissza, kiegyensúlyozottságának is köszönhetően egy futamgyőzelmet így is tudott szerezni az előző szezonban, és már kilenc dobogónál jár a Mercedes színeiben.A 25 éves brit pilóta 2022-ben az összetettben 35 ponttal végzett csapattársa, Lewis Hamilton előtt. Az idén egyelőre eredményesebb Hamilton jövője továbbra sem biztos a német istállónál, de ha esetleg még marad is a brackley-ieknél, várhatóan néhány éven belül távozni fog (akár a teljes F1-ből is). Andrew Shovlin ennek kapcsán a következő évekről, köztük a Hamilton távozását követő időszakról beszélt.