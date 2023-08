Schumacher egykori főnöke szerint hiába sírnak a szurkolók, a Forma-1 népszerűbb, mint valaha

A Forma-1 legendás alakja, Flavio Briatore szerint hiába a Max Verstappen-féle dominancia, a folyamatosan telt házzal futó nagydíjak azt mutatják, hogy a Forma-1 népszerűbb, mint valaha.

A Red Bull technikai fölénye megkérdőjelezhetetlen, hiszen eddig idén minden futamot képesek voltak megnyerni, ám a csapaton belül kialakult fölény Verstappen javára azt is jól megmutatja, hogy a pilóta szerepe továbbra is megkérdőjelezhetetlen a sikerekben. Flavio Briatore, a Forma-1 legendás alakja, aki annak idején Michael Schumacher és Fernando Alonso oldalán is felért a sportág csúcsára, elmondta, hogy a Belgiumban bemutatott vezetés tökéletesen megmutatja, hogy mennyit számít a tehetség ezen a szinten - olvasható a motorsport.com oldalán.

Max Verstappen megmutatta, hogy nem csak az autó, hanem a pilóta is számít. Hátulról indult, visszaszerezte (az 1. helyet), majd húsz másodpercet adott Pereznek – jelentette ki Briatore. Sokan a holland dominanciáját unalmasnak nevezik, ám valójában a számok azt mutatják, hogy a Forma-1 rendkívül népszerű az egész világon, amire ékes bizonyíték a teltházzal futó versenyhétvégék. Ezek alapján Briatore úgy véli, hogy Verstappen nem töri le a népszerűséget.