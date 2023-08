"Óriási fájdalmaim voltak" - szenvedéséről vallott a borzalmas balesetet szenvedett F1-es versenyző

Az Aston Martin Forma-1-es pilótája, Lance Stroll fájdalmak közepette teljesítette az idei első futamokat. A kanadai hiába küzdött nagy fájdalmakkal, a lehető leghamarabb autóba akart ülni, mert tudta, hogy jól sikerült az AMR23-as.

Míg Fernando Alonso dobogók sorozatát szerezte az idény első felében, Lance Strollnak ez egyszer sem jött össze, s kettejük között nagyságrendileg háromszoros a differencia a pontok tekintetében. Igaz, ennek is megvan az oka - írja a formula.hu.

A kanadai kihagyta a bahreini előszezoni tesztet, miután egy kerékpáros baleset során kézsérülést szenvedett.

"Formula-1-es autót vezetni nagyjából 12 nappal azt követően, hogy eltörtem a csontomat, nem épp olyasmi volt, amit az orvosok tanácsoltak, de így is ezt tettem. Persze csak ironizálok. Eléggé agresszív visszatérés volt, de tudtam, hogy jó autónk van, úgyhogy vissza akartam ülni, és úgy éreztem, készen állok is rá. Szívás volt néhány versenyig: nyilvánvalóan óriási fájdalmaim voltak, de most már jobban vagyok" - mondta Stroll.

Mike Krack csapatvezető is nagyon büszke a versenyzőjére, számára Stroll szezonnyitós visszatérése volt az egyik kiemelkedő pillanat a 2023-as F1-es szezonban.