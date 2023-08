Max Verstappen már 2025-től új kihívásokra vágyik

A Forma–1 kétszeres világbajnoka, Max Verstappen a múltban már többször is emlegette, hogy nem szeretne a negyvenes éveiben is még az F1-ben versenyezni, és más sorozatokban is szívesen kipróbálná magát. Egy friss interjúban arról is beszélt, hogy a közeljövőben szeretne egy saját versenycsapatot is indítani.

Mint azt a 25 éves holland pilóta elárulta, a Verstappen.com Racinggel már idén is támogatja a Német Túraautó-bajnokságban (DTM) szereplő Thierry Vermeulent (Verstappen menedzserének fiát), valamint édesapja (Jos) jóvoltából a rali világában is ismerős a saját cég, de Max Verstappen alapvető célja egy mihamarabb létrehozott saját csapat.

Sőt, az elméleti síkon már túl is lépett az ötlet, és már a gyakorlati megvalósítás fázisában van az ügyben Verstappen a segítőivel. Ha pedig beválik, és a holland pilóta csapatvezetőként is sikeres lesz, akkor még a tervezettnél is hamarabb távozhat az F1-ből, akár még a 2028-ig szóló Red Bull-szerződését sem feltétlenül tölti ki.