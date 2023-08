Sergio Pérez nem kímélte a kanapén ülő kritikusait

A Red Bull Forma-1-es versenyzője, Sergio Pérez nem hagyta szó nélkül, hogy egyre több kritikát kap a teljesítménye miatt. A mexikói versenyző már 125 ponttal marad el a csapattársa, az élen álló Max Verstappen mögött.

Sergio Pérez az eddigi 12 futamból mindössze hét alkalommal állhatott a dobógóra és csak kétszer nyert - a Szaúdi Nagydíjon és Azerbajdzsánban -, így nagyjából le is mondhat a világbajnoki címről, nem túl valószínű, hogy le tud dolgozni 125 pontos hátrányt, főleg nem Max Verstappennel szemben. Péreznek pedig egyre nagyobb nyomással kell megbirkóznia, hiszen amellett, hogy már idén csökkenthetik a fizetését, 2024 után könnyen versenyképes ülés nélkül maradhat.

Emiatt nagyon sok kritikát kap a mexikói versenyző, a hírek szerint a jövője sem biztos a Red Bullnál. Ám Pérez megvédte magát és keményen beszólt az őt kritizálóknak.

„Nem ezért vagyok itt (a rosszabb helyezésekért), akkor inkább otthon lennék és valami mást csinálnék. Azért vagyok itt, mert tudom, hogy képes vagyok rá, és már korábban is megcsináltam – jelentette ki határozottan a mexikói a győzelmeire utalva a Motorsport beszámolója szerint. - Az emberek a kanapén ülve elfelejtik, hogy mennyire fontosak az apró részletek a mi helyzetünkben. Láthattuk ezt más versenyzők esetében is a csapataiknál, nekik is voltak különböző (kihívást jelentő) periódusaik."