Ez a csapat lehet a középmezőny legjobbja a Mercedes pilótája szerint

A Mercedes pilótája, George Russell úgy véli, hogy a Williams Forma-1-es csapatnál minden adott, hogy a középmezőny legmeghatározóbb alakulata legyen, ugyanis a fiatal brit versenyző szerint a kiváló csapatfőnök mellett nagyszerű pilótával is rendelkezik a csapat..

George Russellt korábbi csapatáról kérdezték, és a brit pilóta meglehetősen pozitív véleménnyel van a Williamsről, ugyanis szerinte Alex Albon már többször is megmutatta tehetségét, és ha a csapat mindezt ki tudja aknázni, akkor továbbra is rendszeres szereplője lehet az időmérők Q3-as etapjának és a pontszerzések is jönni fognak.

Alex egy nagyon tehetséges pilóta, és örülök, hogy a megfelelő környezetben mutathatja meg, mire képes" – méltatta Albont a Mercedes pilótája, akivel köztudottan jó barátságot ápol.

Az elmúlt években lejtmenetbe került Williams 2020-ban 17 futam alatt egyetlen pontot sem tudott szerezni, de Russell szerint már minden a helyére került a csapatnál, így pozitív jövőt jósol számukra.



"Ugyanígy a Williams esetében is, ők egy olyan csapat, akik nagyon keményen dolgoznak. Néhány éven át nehézségekkel küzdöttek, ám most, hogy James is ott van, úgy gondolom, határozottan jó úton haladnak afelé, hogy hamarosan a középmezőny legelején találják magukat. Szóval nem is lehetnék boldogabb James, Alex és a Williams miatt" – vélekedett korábbi csapatáról Russell.