Új néven indul jövőre az F1-es csapat

Német sajtóhírek szerint 2024-ben már új néven indul majd az AlphaTauri a Forma-1-ben.

Az érkező, új támogatónak köszönhetően a németek szerint a csapat Hugo Boss Bulls Racing éven versenyez majd.

A német ruhaipari óriás már tárgyal a pontos feltételekről a csapattal, a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko pedig korábban elmondta, új neve lesz a csapatnak, amelyet jelenleg a Red Bull saját ruhamárkája támogat.

A Red Bull fiókcsapatát várhatóan tehát a Hugo Boss támogatja majd, amely egyébként az Aston Martin egyik támogatója is, és az angolok szerint ez így is marad majd a jövőben is.