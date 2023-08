Több Forma-1-es csapatot is csalással vádolt meg az FIA embere

Az egykor a Brabham istálló csapatvezetőjeként dolgozó Michael „Herbie" Blash – aki jelenleg már a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) dolgozik – sok évtized távlatából elárulta, milyen módszerekkel követtek el szándékosan szabálytalanságokat a Forma–1-es csapatok.

Ahhoz, hogy a konstruktőri pontversenyben minél előrébb zárjanak, a csapatoknak különféle apró dolgokat kell találniuk, amelyekkel sikerülhet jobb teljesítményt nyújtani. Olykor előfordul, hogy ezek a dolgok már túllépnek a szabályok keretein, és esetenként szándékosan is csalnak azért, hogy eredményesebb szezont zárjanak az istálló pilótái. Az FIA versenyigazgatóinak senior tanácsadója, Herbie Blash 1973 és 1988 között a Brabham csapatnál dolgozott, és ő is tapasztalt egyet s mást a csapattulajdonos Bernie Ecclestone és a tervező Gordon Murray mellett.

„Nos, nem árulhatom el ezeket a titkokat. Viszont szerintem az köztudott, hogy néha nehéz karosszériát használtunk, amit az edzés vagy a verseny végén tettünk fel. És abban az időben a futam végén feltölthetted a fékfolyadékokat, mielőtt újra megmértek volna – idézte a 74 éves brit szakember Beyond The Grid podcastben elhangzott megjegyzéseit a Motorsport. – Voltak ezek a szép, körülbelül 5 gallonos tartályaink, és a verseny rajtjához érve megnyomtuk a gombot, és az elektromos motor egyszerűen kiöntötte az összes vizet. Aztán a verseny végén újra fel kellett töltenünk a tartályokat. Szerintem a topcsapatok többsége ugyanígy játszadozott ezzel. A Tyrrell sajnos egy lépéssel túl messzire ment, amikor ólmot pumpáltak a gumikba a bokszkiállás alatt, és olyan csapatról is tudok, amelyik pedig vizet pumpált a gumikba. Akkoriban nagyon nehéz volt az ülésünk, a két legerősebb szereplőnk kellett ahhoz, hogy beemeljék az autóba a verseny végén való mérlegeléshez. Rengeteg apró trükkünk volt."