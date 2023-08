Egyre nagyobb a káosz Hamilton új szerződése körül

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff újabb részleteket árult el arról, miért késik még mindig Lewis Hamilton szerződéshosszabbítása.

A hétszeres világbajnok pilóta új szerződését még mindig nem véglegesítették a Mercedesnél, így továbbra is sok a kérdőjel a brit versenyző jövője körül. Olyan hírek is napvilágot láttak, miszerint Hamilton a visszavonulása után nagyköveti pozíciót is kapna a német istállónál, ám ezzel kapcsolatban Toto Wolff így reagált:

Nem beszélünk nagyköveti szerepről a visszavonulása után, ez a szerződés tárgyalásán sem került elő. Szerintem még számos évig lehet pilóta ebben a csapatban, szóval csak apróságokat kell már csak tisztáznunk. Tudom, kicsit furcsa, hogy még mindig nincs minden aláírva, de csak triviális, egyszerű dolgokat kell csak tisztázni a szerződésekben" - nyilatkozta a Mercedes főnöke.

Wolff és Hamilton az elmúlt hetekben többször is arról beszéltek, hogy már csak jogi kérdésekben kell megállapodniuk, majd később a 38 éves pilóta azt mondta, nem a saját kezében van a sorsa.

Egész idő alatt nem az én ügyem volt ez, már az elején kiszálltam belőle, hogy más dolgokra összpontosítsak, a csapatom a háttérben dolgozik rajta. A tárgyalás részének már vége van, már csak apróságokat kell intézni" - árulta el Hamilton, akinek szavait a főnöke is megerősítette, azonban az új szerződés megkötésének az időpontját nem tudta meghatározni.