Ekkora stresszt még egyetlen verseny sem okozott idén Verstappennek - videó

A nyári szünetig kellett várni a Forma–1 idei első, játékos kvízéig, amelyben a mezőny pilótái közül 17-en versengtek egymás ellen. Az F1-es történelem ismerését igénylő nyitófeladatban Carlos Sainz bizonyult a legjobbnak.

A Grill The Grid szezonbeli első részében a Mercedes pilótái és Daniel Ricciardo nem vettek részt, a többieknek pedig két perc alatt az ábécé minden egyes betűjéhez fel kellett sorolni egy olyan, adott kezdőbetűs vezetéknevű pilótát, aki nyert futamot az F1 történetében.

A 26 betűs angol ábécében összesen 20 ilyen betű található, és a versenyzőknek igencsak nehezére esett a legtöbb esetben egy-egy nevet mondani. A verseny során többen is említették, hogy a nagy tét miatt nem jut eszükbe a másnak biztosan egyértelmű válasz, és a világbajnoki pontversenyt óriási fölénnyel rendelkező Max Verstappen is több alkalommal lefagyott, és maga is szörnyűnek nevezte a teljesítményét.

Több alkalommal az idei mezőnyből sem jutott eszébe senki a pilótáknak, amit Charles Leclerc azzal magyarázott, hogy mindig mindenkit csak a keresztnevén szokott szólítani.

A korábbi "kvízkirály" Sebastian Vettel visszavonulásával az idei kvízsorozat első állomását végül a Ferrari spanyolja, Carlos Sainz nyerte 16 jó válasszal, akinek egy véletlenül adott helyes megoldása is volt. A leggyengébben az Alfa Romeo kínai pilótája, Csou Kuan-jü szerepelt, aki mindössze 4 megfelelő nevet mondott.

A videó megtekintéséhez kattintson ide, vagy a lenti dobozban a "Megtekintés a YouTube-on" feliratra!