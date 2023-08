Gasly elköszönt az F1-es csapat kirúgott vezetőitől

Az Alpine versenyzője, Pierre Gasly elköszönt a csapattól nemrég kirúgott szakemberektől, és reményét fejezte ki, hogy a belga sprintfutamon elért dobogós helyezésével szebbé tudta tenni számukra a búcsúzást.

Jelentős változások történtek a francia csapatnál, hiszen a Belga Nagydíj előtt távozott Laurent Rossi, majd menesztették Otmar Szafnauer csapatfőnököt, az istállót több mint 30 éve szolgáló sportigazgatót, Alan Permane-t valamint a technikai igazgatót, Pat Fry-t.

Ugyanakkor az Alpine szép eredményt is elért Spában, hiszen Pierre Gasly dobogós helyezést szerzett a szombati sprintfutamon, ami az eddigi legjobb eredménye, mióta az Alpine-nál versenyzik. A francia pilóta szerint a sprintfutamon elért harmadik helyezése segített abban, hogy a csapattól távozó szakemberek némiképp pozitívabb emlékekkel hagyják el az istállót.

"Nyilvánvaló, hogy mindenki csalódott az év eleje miatt. Történt néhány változás, és még nem igazán volt időm leülni, hogy mindent feldolgozzak. Még csak hat hónapja vagyok itt, nem ismertem a csapat előéletét, de számomra is elég sok a változás. Bekerültem egy új csapatba, ahol új emberekre támaszkodtam és most jöttek ezek a változtatások. Nem volt még arra idő, hogy leüljünk és feldolgozzuk a történteket. Azt hiszem, a legfontosabb, amit most mondhatok, hogy szeretném megköszönni Laurentnek, Otmarnak, Alannek és Patnek az erőfeszítéseiket és az év eleje óta végzett munkájukat. Nem ez volt a legsimább szezon, és azt hiszem, senki sem elégedett a teljesítményükkel, de a legjobbakat kívánom nekik a jövőjükhöz" – nyilatkozta Gasly a Formula1.com-nak.

Gasly ezt követően beszélt a jövőről is, bár szerinte hatással lesznek a csapatra a vezetőségbeli változások, mégis úgy fogalmazott, Belgiumban új lendületet kaptak a dobogós hely elérésével.

"Örülök, hogy szereztünk egy trófeát, még ha csak egy kicsit is. Ezáltal Alan, Otmar és Pat pozitív emlékeket is szereztek az utolsó hétvégéjükön. Számomra az a legfontosabb, hogy milyen hatással van ez a csapatra. Próbáltam minden egyes versenyen a legjobbat kihozni a versenyautóból. Én erre koncentrálok mindig" – tette hozzá a francia pilóta.