Eldőlt Charles Leclerc jövője a Ferrarinál

Megnyugodthatnak Charles Leclerc rajongói, ugyanis olasz lapértesüléek szerint a monacói jövője eldőlt, a sztárpilóta marad a Ferrarinál.

A Motorsport az olasz funoanalisitecnica.com hírére hivatkozva arról ír, hogy Charles Leclerc hosszú távú jövője már el is dőlt - monacói versenyzőnek 2024 végéig volt érvényes a szerződése a Ferrarival -, a portál szerint már meg is hosszabbította a szerződését a Scuderiával a sajtóban a Mercedesszel is összeboronált versenyző. Leclerc a cikk szerint 2+1 évvel hosszabbított, azaz az új kontraktusa 2026 végéig lesz érvényes, valamint opcióval fognak rendelkezni a 2027-re való hosszabbításra – 2027-ben Leclerc 30 éves lesz.

Carlos Sainz szerződése is 2024 végéig él, ám ő még nem hosszabbított a portál szerint. A spanyol pilóta ugyanolyan feltételeket szeretne, mint Leclerc, ám valószínűleg ezt nem fogja megkapni. A spanyol versenyző hosszabbítása már tehát közel sem biztos, és azonnal elindultak a pletykák, hogy az Alpine-nál is lehet esélye.