Verstappen-szimfónia: belgiumi sétakocsikázás a nyolcadik sikerig

A nemzetközi sajtó elsősorban a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappennek, a Red Bull holland versenyzőjének fölényes győzelméről, sorozatban aratott nyolcadik sikeréről, valamint az összetettben kialakított hatalmas előnyéről írt a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagydíj másnapján.

Nagy-Britannia:

The Sun:

"Max Verstappen olyan könnyen nyert Belgiumban, hogy a legnehezebb kihívást a versenymérnökével való kommunikáció jelentette neki."

Daily Mail:

"Verstappen tovább halad a harmadik világbajnoki címe felé vezető úton, és a belgiumi pályán aratott sikerével 125 pontra növelte az előnyét összetettben."

The Guardian:

"A Forma-1-es paddockban most sokan fellélegeznek, hogy következik a nyári szabadság. Ez egy lélegzetvételnyi szünet Max Verstappen fölényes győzelmi szériája közben."

The Telegraph:

"A Red Bull Max Verstappen-showt csinált a Forma-1-ből."

Spanyolország:

Marca:

"Verstappennek nincs ellenfele."

Mundo Deportivo:

"A holland címvédő 125 pontos előnnyel utazhat el a nyári szünetre, csapattársa, a vasárnap másodikként záró Pérez ugyanis ennyivel van lemaradva tőle. Ez azt jelenti, hogy Maxnak ötfutamnyi előnye van a mexikóival szemben. Őrület. Akár meg is hosszabbíthatja a nyaralást a világ bármelyik tengerpartján, még úgy is megnyerheti a trófeát."

As:

"Verstappen fölényesen győzött, sétakocsikázást bemutatva Belgiumban, ahol egy teljesen másik ligában versenyzett az egész hétvége során."

Olaszország:

Corriere dello Sport:

"Sorozatban nyolcadik győzelmét aratta Verstappen, de egymás után másodszor tört össze az első helyezettnek járó trófea."

Gazzetta dello Sport:

"Verstappen-szimfónia a Belga Nagydíjon. Nyolc siker sorozatban."

Tuttosport:

"Verstappen volt a matador Belgiumban, és nagyon könnyedén nyert."

Franciaország:

L'Équipe:

"A holland tovább folytatta útját a harmadik világbajnoki címe felé egy olyan Spa-Francorchamps-ban aratott újabb győzelemmel, melyet egy izgalmaktól mentes futamon ért el, és amelynek során a legérdekesebb történés a versenymérnökével folytatott párbeszéde volt."

Ausztria:

Kronen Zeitung:

"Max Verstappen elsétált a sorozatban aratott nyolcadik sikeréig."

Kurier:

"Ambiciózus, hihetetlenül gyors és nem hibázik. Max Verstappen a hatodik helyről rajtolva nyerte meg a Belga Nagydíjat nagyon fölényesen, és így óriási előnnyel vezeti az összetettet a nyári szünetben."

Svájc:

Blick:

"Hűtik már a palackokat? A Red Bull és Verstappen akár már bonthatja is pezsgőt."

Tages-Anzeiger:

"A holland vb-címvédő meglepően eseménytelen Belga Nagydíjat nyert meg, és a rádiós beszélgetésével keltett feltűnést."