Hamilton megint hisztizik és a Mercedest szidja

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton szerint a Mercedes F1-es autója egy év alatt szinte semmit sem fejlődött, és továbbra is nehéz vezetni.

A 2022-es Forma-1-es szezon során a Mercedes számára hatalmas problémát okozott az autójuk aerodinamikai delfinezése és menetdinamikai pattogása, és a mostani idényben sem tudtak közelebb kerülni a Red Bullhoz.

A német istállónál 2024-ben teljesen új hátsó felfüggesztést készítenek majd, idén viszont az a cél, hogy legalább a konstrukrőri bajnokság második helyét megszerezzék, megelőzve a Ferrarit, az Aston Martint és az utóbbi időben feljavuló McLarent.

A Belga Nagydíjon a dobogóról lemaradó Lewis Hamilton, aki korábban többször is hangot adott az autóval kapcsolatos elégedetlenségének, a futam után sem kímélte csapatát és kritikával illette a Mercedest.

"Igazából nem történt semmi a versenyen, nem tudtam tartani az előttem lévők tempóját. Nagyon szenvedtem a versen elején, az autó leggyengébb pontja még mindig a hátsó tapadás hiánya, de ezen kívül megint pattogott az autó, ugyanúgy, mint tavaly ilyenkor" - írta meg a motorsport.com, mit nyilatkozott a hétszeres világbajnok.

Hamilton szerint nem csak a pálya bizonyos pontjain, de Spában gyakorlatilag mindenhol pattogott alatta az autó, és bízik benne, hogy a Mercedes még a következő verseny előtt meg tudja határozni, hogy pontosan mitől jelentkezett újfent a jelenség.