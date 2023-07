A saját csapata teheti tönkre Max Verstappen elképesztő szezonját

A Forma–1-es Belga Nagydíj vasárnapi futamán a megérkező eső is csak néhány pillanatig tudta megzavarni Max Verstappent, aki a hatodik rajthely ellenére Spában is óriási fölénnyel győzött. Akkorával, hogy bőven maradt arra is ideje, hogy a csapatával és a versenymérnökével vitatkozzon, akik azonban ismét nem engedték, hogy túlzásba vigye a kockáztatást. A Mercedes főnöke is megszólalt a holland magabiztos előnyéről, míg a brackley-iek pilótája, Lewis Hamilton a szezon 12. futamán jelentett váratlan problémát. Ezekről, a Ferrari és Fernando Alonso villanásáról, valamint az Alpine összeomlásáról is szó esett a nyári szünet előtti utolsó verseny után.