A kaotikus időjárás és a büntetés sem tudta megállítani a brutálisan versenyző Verstappent

A Forma-1-es Belga Nagydíj vasárnapi futamán Max Verstappen hiába indult csak a hatodik rajtkockáról, így is óriási fölénnyel nyert, és megint közelebb került ahhoz, hogy megszerezze harmadik világbajnoki címét.

A Belga Nagydíj időmérőjét a sprintkvalifikációhoz és a sprintfutamhoz hasonlóan a kétszeres világbajnok Max Verstappen nyerte, de az autójában végrehajtott váltócsere miatt csak a hatodik helyről indulhatott. Ennek tükrében a többiek előtt nagy esély kínálkozott, bár azt hozzá kell tenni, hogy tavaly a 14. helyről rajtolva is a Red Bull holland pilótája nyert Spában, aki mellett ezúttal Kevin Magnussent és Nico Hülkenberget is hátrasorolták.

A pole pozícióból induló Charles Leclerc jól kapta el a rajtot, ám Sergio Pérez egy remek támadással megelőzte. Carlos Sainz alaposan elfékezte az első kanyart, majd ráfordította a Ferrarit Oscar Piastrira, akit ezzel ki is ejtett a versenyből. Verstappen a negyedik helyre jött fel a rajt után, és a hatodik körben meg is előzte az előtte haladó Lewis Hamiltont. Fernando Alonso bravúrosan kezdett, a kilencedik helyről indulva, az egyre hátrébb csúszó Sainzot is megelőzve az ötödik pozícióba jött fel Hamilton mögé.

A 9. körben Verstappen Leclerc-t is megelőzte, így az élen a Red Bull két versenyzője haladt, akik egymással csatázhattak az első helyért. Óriási izgalmakra volt kilátás a folytatásban is, mert rengeteg volt az előzés a futamon, az eső pedig bármikor megérkezhetett. A 17. körben Verstappen megvárta a legideálisabb pontot a pályán és át is vette a vezetést csapattársa, Pérez előtt. A 21. kör idején érkezett meg az eső, addigra a legtöbben közepes gumikon versenyeztek, majd egyre többen cseréltek lágyakra.

A futam elején Piastrival koccanó Sainz a 25. körnél a garázsába hajtott és feladta a versenyt sérült autójával. A 27. körnél már a nap is kisütött és javultak az időjárásai körülmények, Verstappen pedig egyre tetemesebb előnnyel haladt az élen.

Verstappen ugyan a csapatrádióban jelezte, vagy csak viccelődött azzal, hogy a felerősödő szél gátolja őt, de a 38. körnél már több mint 17 másodperces előnnyel vezetett, mögötte továbbra is Pérez és Leclerc haladt.

A dobogós helyezéseket illetően végül nem történt változás, a Belga Nagydíjat hatalmas fölénnyel Max Verstappen nyerte, a második Sergio Pérez, a harmadik pedig Charles Leclerc lett.

A 25 éves holland pilótának ez volt az idei 10. és pályafutása 45. futamgyőzelme, egymás után nyolcadszor, Belgiumban sorozatban harmadszor végzett az élen. A Red Bull csapatának az újabb sikerrel 13-ra nőtt a már eddig is rekordot jelentő győzelmi szériája. Lewis Hamilton a dobogóról lemaradt, de a leggyorsabb kört ő teljesítette, így a bónuszpontot megszerezte.

A vb az egy hónapos nyári szünet után augusztus végén folytatódik Hollandiában.

A 44 körös Belga Nagydíj végeredménye: