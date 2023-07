Hamilton balesetet okozott, totális káoszt hozott az esős belga sprintfutam

Max Verstappen győzelmét hozta a Belga Nagydíj szombati sprintfutama. A Red Bull holland pilótája egy rossz taktikai döntés miatt időegesen visszacsúszott a második helyre, de a biztonsági autónak is köszönhetően végül megszerezte az első helyet az esős, olykor káoszos futamon, amivel újabb nyolc világbajnoki pontot gyűjtött.

Szombat délelőtt a világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte az idei szezonban bevezetett szombati sprintkvalifikációt a Forma-1-es Belga Nagydíjon, így a délutáni rövid távú futamon ő rajtolhatott az élről.

A rajtsorrend:

A sprintkvalifikációt a heves esőzés miatt bő félórával a tervezett rajt után tudták megkezdeni és a futam idejére sem ígértek sokkal jobb időjárást. Nagyjából a tervezett rajt időpontjára érkezett meg az eső a pálya fölé, és óriási mennyiségű víz zúdult a páyára, ami miatt csúsztatták is a rajtot. A belga pályán hömpölygött a víz, a csatornák sem tudták elnyelni a sok csapadékot, de folyamatosan változtak a körülmények:hol ömlött a víz, hol sütött a nap, hol egyszerre mindkettő.

Végül 17.30 után nem sokkal indultak el a pilóták a felvezető körre, így ez nagyjából 30 percet csúszott az eredeti programhoz képest.

Végül a biztonsági autó maradt a mezőny előtt a vizes aszfalton, összesen négy kört tett meg a pilóták előtt, majd gördülőrajttal indulhatott a verseny, ami végül 11 körös lett a tervezett 15 helyett.

A rajt után a mezőny fele ki is ált a boxba az intermediate kerekekért, de Verstappen, Leclerc és Norris nem állt ki, ők vezettek egy kör után. Az első kör után kijött Verstappen is, nem is tudott visszajönni az első helyre, csak Piastri mögé, látszólag azok jártak jól, akik azonnal kiálltak.

Verstappen másfél másodperccel Piastri mögött haladt, miközben Pérez Gaslyt támadta a harmadik helyért, így Hamilton is megérkezett a mexiói mögé.

A harmadik körben Fernando Alonso csúszott ki, és jönnie kellett a biztonsági autónak, mert a spanyol Aston Martinja nem tudott kijönni a sóderágyból.

Az ötödik körben már többen is arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon gyorsan szárad a pályá, úgy tűnt, a Haas kockáztatni akar a száraz gumikkal.

Az ötödik kör végén kiállt a biztonsági autó, Verstappen szinte azonnal támadta Piastrit és meg is előzte a McLaren pilótáját, akinek gyakorlatilag esélye sem volt. Egy körrel későb Lewis Hamilton támadta Pérezt, össze is ért a két autó. Eközben megsérülhetett a Red Bull, amit Hamilton és Sainz is megelőzöt.

Pérezt már Norris is támadta a hetedik helyért, majd ki is csúszott és el is ment mellette szépen lassan mindenki.

Később Hamilton kapott egy ötmásodperces büntetést, amiért Pérezzel csatározott és megsérült a mexikói autója.

A futamot végül Verstappen nyerte Piastri és Gasly előtt, végül pedig Hamilton a negyedik helyét is elveszítette a büntetés miatt, ami így Carlos Sainzé lett. A brit pedig így a hetedik helyen végzett.

A spái verseny az idei naptár harmadik sprintfutamos hétvégéje, de a lebonyolítás az év elején a csapatokkal történt egyeztetést követően módosult. Az új rendszerben szombaton délelőtt külön időmérő edzést tartanak, amely a délutáni rövid viadal rajtsorrendjét határozza meg. A sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez világbajnoki pontokat, a győztes 8, a második 7, a harmadik 6, a negyedik 5, az ötödik 4, a hatodik 3, a hetedik 2, a nyolcadik pedig 1 pontot.

A 44 körös Belga Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik, azon Charles Leclerc (Ferrari) rajtol majd a pole pozícióból.

Végeredmény, Belga Nagydíj, sprintfutam (15 kör, 105,060 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 24:58.433 perc

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 6.667 másodperc hátrány

3. Pierre Gasly (francia, Alpine) 10.733 mp h.

4. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 12.648 mp h.

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 15.016 mp h.

6. Lando Norris (brit, McLaren) 16.052 mp h.

7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 16.757 mp h.

8. George Russell (brit, Mercedes) 16.822 mp h.