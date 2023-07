Már a Red Bullnál sem hisznek Pérez sikerében

Noha a szezon elején úgy tűnt, hogy szoros versenyfutás lehet a világbajnoki címért a két Red Bull-pilóta között, a Belga Nagydíj előtt 110 pont választja el egymástól Max Verstappent és Sergio Pérezt. Helmut Marko szerint a mexikóit segítheti, hogy (Marko szerint) már elengedte a vb-cím hajszolását.

A Red Bull tanácsadója eddig is úgy gondolta, hogy Verstappen sokkal esélyesebb a végső győzelemre, az osztrák szakember pedig elárulta, hogy az csak segíthet Pérez sikerességében, ha maga sem reménykedik benne.