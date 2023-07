A Red Bull nagyon elszámította magát Belgiumban

A Forma–1-es Belga Nagydíj fokozatosan felszáradó pályán megrendezett időmérő edzését Max Verstappen nyerte, de az autójában eszközölt váltócsere miatt csak a hatodik helyről indulhat a futamon. Az első sorból így Charles Leclerc és Sergio Pérez rajtol majd vasárnap. Lássuk, az időmérő legjobbjai hogyan értékelték a pénteki történéseket!

Max Verstappen tavalyhoz hasonlóan ezúttal is megnyerte az időmérőt, ám az első rajthelynek ezúttal sem örülhet. Igaz, ezúttal nem a 14., hanem a 6. helyre esik csak vissza, és miután egy éve is nyerni tudott, így most is jogosan reménykedik hasonlóban. Ám a Q2 végén nem sokon múlott, hogy kiessen, hiszen csak a 10. helyen jutott tovább, így erről is beszélt a holland.

„Nagyon szoros volt, a körülmények is trükkösek voltak. Ahogy gyorsan száradt a pálya, az utolsó [Q2-es] körömnél nem éreztem magabiztosnak magam, nem tudtam a maximumot autózni, így szerencsém volt, hogy továbbjutottam. Akkor két szett gumit is használtam, így a Q3-ban már többet kockáztathattam, és noha hátrasorolnak majd, kihoztam a maximumot azzal, hogy sikerült az élen zárni – értékelt Verstappen az időmérő után. – Talán megnyerhetjük a futamot innen is, de várjuk meg a szombati napot, hogy ott milyen lesz az időjárás, és hogyan sikerül a sprintfutam."

Verstappen büntetése miatt végül az egész időmérőn remeklő Charles Leclerc indulhat az élről, Spában 2019 után másodszor.

„Nem volt ez egy rossz időmérő nekünk, pláne ilyen körülmények között, amilyenekben nemrég még nagyon nem éreztem jól magam. Azóta viszont sokat dolgoztam azért, hogy így is jól menjek, és kifizetődött ez a munka. Korán futottunk neki az utolsó körnek, így Max beelőzött, de amúgy is túl gyors volt, így valószínűleg a pole nem lett volna meg. Viszont közelebb kerültünk hozzájuk, és jó pozícióból rajtolhatunk majd" – mondta Leclerc, aki kitért arra, hogy a Q1 és a Q2 végén is az utolsó pillanatban biztosította be a továbbjutását.

A második helyről a vasárnapi versenyen Sergio Pérez rajtolhat, aki csapattársa büntetését kihasználva így megpróbálhat majd zárkózni Verstappenre az összetettben.