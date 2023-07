A Forma-1 legdrámaibb versenye jön a legendás pályán, a pilótákat nem érdekli a halálos veszély

A Magyar Nagydíj után ezúttal nem a megszokott nyári szünet következik, hanem előtte még a legendás Spa-Francorchamps vár a mezőnyre. A következő napokban Belgiumban a szezon harmadik sprintfutamos hétvégéjét rendezik meg, ahol a szokásosnál is szeszélyesebb időjárás vár a csapatokra, így a versenynaptár leghosszabb, legveszélyesebb, és egyben jellemzően a legtöbb drámát hozó pályáján felborulhat az erősorrend. Futamelőzetes.

Az elmúlt években-évtizedekben ahhoz szokhattunk hozzá, hogy a nyári pihenőből visszatérve Belgiumban kezdi meg a második félévet a Forma–1 mezőnye, ezúttal azonban már július végén, a szünet előtt az Ardennek erdeibe-hegyeibe utaztak a csapatok. 1987 óta nem rendeztek ennyire korán versenyt az országban, az idei időpontnak azonban megvan az oka: tavaly annyira későn kötöttek plusz egy éves szerződést a helyszínnel, és vált hivatalossá, hogy 2023-ban is lesz Belga Nagydíj, hogy már nem volt máskorra helye a naptárban. Sőt, eredetileg július 21. és 23. közé tervezték, ám a belgiumi nemzeti ünnep miatt végül helyet cserélt a Magyar Nagydíjjal.

A 2021-es esős bohózat (lényegében teljesen elmaradt verseny) után tavaly éppen a csapadék jobb kezelése végett felújították az aszfaltot, amelynek egy éve nem volt komolyabb jelentősége, idén viszont fontos lehet: a csütörtöki előrejelzések alapján mindhárom napon nagyon nagy valószínűsége van annak, hogy esni fog az eső. Ezt ráadásul 20 Celsius-fok alatti hőmérséklet és 20 km/h feletti szél is kíséri majd – legalábbis a pálya egyes részein. A szezon leghosszabb, 7 kilométeres pályája ugyanis abban is jellegzetes, hogy gyakran a pálya két végén teljesen eltérő időjárási körülményekre kell számítaniuk a pilótáknak, így emiatt is meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a beállításokban.

A hosszú pálya egyben az egyik leggyorsabb is a naptárban, rengeteg gyors résszel és padlógázas szakasszal – a szokottnál nagyobb gumikopás mellett ez pedig veszélyt is jelent, pláne a híres Eau Rouge-nál. Ebben a kanyarban ráadásul tavaly a bukóteret ugyan kiszélesítették, az aszfaltot viszont kavicságyra (más helyeken pedig idénre fűre) cserélték rajta.

2019-ben az Eau Rouge-ban vesztette életét az F2 főfutamán Anthoine Hubert – akinek az emlékére Pierre Gasly csütörtökön egy kör megtételére invitálta a teljes mezőnyt –, idén július 1-jén pedig Dilano van't Hoff a Raidillon tetejénél lett halálos baleset áldozata. A hónap eleji tragédia után és a hétvégi időjárás ismeretében a pilótákat meg is kérdezték arról, hogy módosítsanak-e valamit ezen a pályaszakaszon, ám a George Russell vezette versenyzők szakszervezete (GPDA) határozottan kijelentette, hogy nem akarják, hogy biztonságosabbá tegyék a legendás helyszínt.

Pierre Gasly leads away a ‘Run for Anthoine’, with a lovely message about both Hubert and Dilano van ‘t Hoff before starting. Loads of paddock members joining in from all categories #F1#BelgianGPpic.twitter.com/KeMUKZHukL — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) July 27, 2023

A tavalyi nagydíj esőt nem, izgalmakat és elképesztő fordulatokat azonban hozott. Az időmérőt megnyerő Max Verstappen motorcsere miatt csak a 14. helyről indult (rajta kívül további hét pilóta kapott rajthelybüntetést), ám a Lewis Hamilton-Fernando Alonso, majd a Valtteri Bottas-Nicholas Latifi balesetnek is köszönhetően már a 12. körben az élen állt, a 18. körtől kezdve pedig ki sem adta az első helyet a kezéből. A holland világbajnok ezzel sorozatban két elsőségnél jár Spában, rajta kívül Hamilton 4, Daniel Ricciardo és Charles Leclerc pedig 1-1 sikernél jár a legendás pályán a jelenlegi mezőnyből. A monacóinak az volt a karrierje első futamgyőzelme, azonkívül viszont Belgiumban egyszer sem zárt a legjobb ötben. Verstappen azonban nemcsak az Ardennekben, hanem egyébként is bombaformában érkezik a hétvégére: sorozatban a nyolcadik sikerét szerezheti meg vasárnap, a Red Bull pedig 13-ra növelheti a Hungaroringen megdöntött rekordját.

Akinek még Verstappenen (és Hamiltonon) kívül jó emlékei lehetnek Spából, az az elmúlt öt belgiumi versenyén egyaránt pontszerzőként váró Alpine-pilótapáros (Esteban Ocon és Pierre Gasly), valamint az itt szintén mindig jól szereplő Alexander Albon. Ugyanakkor az idén az élmezőnybe tartozó pilóták közül Sergio Pérez és Fernando Alonso sem szokott remekelni a legendás helyszínen – a szombaton a 42. születésnapját ünneplő spanyol pilóta egyébként sincs jó formában az elmúlt hetekben, részben az Aston Martin nem bevált fejlesztései, részben a Pirelli új gumijai miatt. Alonsónak a belgiumi rajtokkal sem szokott szerencséje lenni, hiszen az utóbbi években többek között Romain Grosjean és Lewis Hamilton is a jó pozícióban lévő spanyol számára ijesztő balesetet okozott. A kétszeres világbajnok amúgy nem negatívumként fogja fel a nyári visszaesését, hanem igyekszik minden apróságnak örülni, és már részben 2024-ra koncentrál, hogy még jobb eredményeket érhessen majd el.

Ha Alonsóra azt írtuk, hogy nincs jó formában, akkor Pérezre is elmondható ugyanez, pláne az időmérős teljesítményét illetően. (Márpedig Spában igencsak fontos lenne a jó rajthely: 2007 óta például a pole-ból induló pilóta mindig dobogóra állt itt.) A Hungaroringen ugyan Pérez hosszú idő után először bejutott a Q3-ba, ott csak a kilencedik lett, ahonnan végül a harmadik helyig zárkózott. A futam után elmondta, hogy a második félév összes versenyén dobogóra szeretne állni, ami elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy minél tovább maradjon (matematikai) esélye a vb-címhez Verstappen ellen.

„Számomra Belgium arról szól, hogy még feljebb lépjek a teljesítményt illetően, és az élmezőnyben legyek a hétvége elejétől a végéig. Az időjárás trükkös lesz, ahogy Spában mindig, és meg kell küzdenünk a sprintformátummal is, hiszen így nagyon le lesz korlátozva a gyakorlásra alkalmas körök száma is" – nyilatkozta a mexikói a hétvége előtt.

Baku és Spielberg után ugyanis Spa a szezon harmadik sprinthétvégéjét hozza, ami idén azt jelenti, hogy a péntek délutáni időmérő a vasárnapi verseny rajtsorrendjét szabja meg, míg szombat délben a sprintfutamra történő, lerövidített kvalifikációt rendeznek. Az Osztrák Nagydíjon Max Verstappen bebizonyította, hogy ebben a formátumban is képes végig koncentrálni, hiszen minden egyes szakaszt megnyert a hétvége során – erre pedig Belgiumban is megvan minden esélye a Hungaroringen látható egykörös problémák ellenére is.

„Alig várom a belgiumi sprintversenyt! Úgy tűnik, esős hétvége lesz, úgyhogy meglátjuk, milyen hatással lesz ez az eseményekre, hiszen ez mindig egy kicsit érdekesebbé és kaotikusabbá teszi a helyzetet. Természetesen Spa a kedvenc pályám a naptárban, így már alig várom, hogy ott versenyezzek, és találkozzak a rajongókkal: ez egy szórakoztató hétvége lesz – mondta Verstappen. – Érdekes lesz látni, hogyan teljesít az autónk a gyors kanyarokban. Jó emlékeim vannak Spáról és a legutóbbi, magyarországi versenyről jó eredményekkel érkezik a csapat, úgyhogy remélem, a hétvégén is tudunk hasonlót elérni, és így elmenni a nyári szünetre."

A legutóbbi hétvégéken az év elejétől eltérően az Aston Martin és a Ferrari helyett már a Mercedes és a McLaren voltak a Red Bull első számú kihívói, legalábbis ők tudtak a leginkább közel maradni az energiaitalos istállóhoz. Lewis Hamilton révén a Mercedes a Hungaroringen pole pozíciót is szerzett, ám részben a rossz rajt és a hűtőrendszer problémái miatt végül lemaradt a dobogóról a brit pilóta, miközben George Russell az elrontott időmérő után csak a hatodik helyig tudott előrelépni.

„Mindkét autónál hűtési problémákba ütköztünk, így noha valószínűleg a második leggyorsabb autó volt a miénk, de jobban kell teljesítenünk, ha ki akarjuk használni a teljes potenciálunkat. Az a célunk, hogy ezeket a tanulságokat tettekké alakítsuk át ezen a hétvégén. Spa-Francorchamps egy klasszikus helyszín, igazi kihívás az autóknak és a pilótáknak egyaránt a hosszú és nehézségekkel teli kör, és a sprintformátum okozta korlátozott edzésidő miatt még inkább az lesz – nyilatkozta Toto Wolff csapatfőnök. – Frissítéseket is fogunk hozni erre a hétvégére a folyamatban lévő fejlesztési programunk részeként, reméljük, hogy ez egy újabb kis lépés lesz a W14 előrelépésében. Ahogyan azonban az idei év számos versenyén láthattuk, nehéz megjósolni, hol leszünk a versenytársainkhoz képest. Ám bárhol van is az autónk igazi tempója, a nyári szünet előtti utolsó versenyen szeretnénk maximalizálni az eredményt."

Az elmúlt két versenyhétvégén a második legeredményesebb csapat mégsem a Mercedes, hanem a McLaren volt, aki két teljesen különböző karakterisztikájú pályán mutatta meg, hogy hatalmas segítséget nyújtottak a fejlődések. Noha a Magyar Nagydíj után Lando Norris kapcsán inkább a Herendi trófea eltörése, mintsem a brit pilóta eredményei szolgáltattak beszédtémát, Oscar Piastrival együtt Spában is bravúrra lehet képes a csapat. Az ausztrál ráadásul a héten is sok időt töltött a szimulátorban, ami segíthet élete első F1-es dobogójának megszerzésében.

Mogyoródon mellettük az Alfa Romeo is szenzációs meglepetést okozott szombaton, ám a vasárnapi rajt során elszenvedett fékrendszer-beállítási probléma miatt végül a hinwiliek pont nélkül maradtak – ám Belgiumban a hiba megoldása esetén elképzelhető, hogy velük is számolni kell. Ahogy az egyenesekben mindig rendkívül gyors Williams is meglepetést okozhat, és természetesen az Aston-Ferrari párost, valamint a Spából jó emlékekkel rendelkező Ricciardót is oda lehet várni a mezőny első felébe. Ha pedig valóban megérkezik a felhőszakadás (és 2021-től eltérően ezúttal verseny is lesz), és a Belgiumban állandó biztonsági autós fázisok, akkor gyakorlatilag bárhogy átalakulhat az erősorrend. És nagy összeget ugyan ne tegyünk rá, de Verstappen dominanciája ellenére talán minden korábbinál nagyobb esély van arra, hogy a nyári pihenőre ne 12-ből 12 Red Bull-sikerrel menjen el a mezőny. Egy újabb drámai Belga Nagydíj pedig a verseny Forma–1-es jövőjének megmentésében is segíthet.

A Belga Nagydíj programja: