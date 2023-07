Megcáfolta Fernando Alonso elméletét a Red Bull főmérnöke

A Red Bull főmérnöke, Paul Monaghan megkérdőjelezte Fernando Alonso azon eméletét, miszerint a Pirelli új gumijai miatt esett vissza az autók teljesítménye.

A Pirelli olyan új specifikációjú gumiabroncsokat vetett be a Brit Nagydíjon, amelyek jobban tudnak ellenállni a nagyobb terhelésnek. Fernando Alonso az új gumikkal kapcsolatban a Magyar Nagydíj előtt úgy nyilatkozott, hogy szerinte nagy hatással vannak az autók teljesítményére, emiatt esett vissza kissé az Aston Martin. Az új gumikkal Alonso Silverstone-ban csak a hetedik, míg a magyar futamon a kilencedik helyen zárt.

Teljesen véletlenül, amikor a Pirelli új gumijai megérkeztek Silverstone-ba, volt néhány csapat, mely jobban küszködött, míg mások most nagyon elégedettek. Nemcsak minket, hanem a Red Bullt is egyértelműen visszavetették ezek a gumik. Minden időmérőn az első két helyen voltak, minden versenyen, most pedig még a pole-t sem szerezték meg" – mondta a kétszeres világbajnok.

A Red Bull főmérnöke, azonban nem ért egyet a kétszeres világbajnokkal.

"Nehéz megmondani ezt, mivel lehetőséget kaptunk Spanyolországban arra, hogy összehasonlításokat végezzük, és megismerkedtünk egy kicsit azzal, mi jön majd, és felkészítettük magunkat Silverstone-ra. Az emberek a Brit Nagydíj biztonsági autó utáni szakaszára emlékeznek majd, de ha megnézzük, mi volt a biztonsági autó előtt, akkor láthatjuk, hogy Max meglehetősen erős helyzetbe hozta magát Landóval szemben. A különbségek aztán lecsökkentek, és mindenki eldönthette, milyen gumikat fog használni" - mondta a főmérnök, aki szerint az Aston Martin gyengélkedésének oka, hogy lemaradtak a fejlesztési versenyben.