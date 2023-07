A korábbi F1-es pilóta ki merte mondani: Max Verstappen jobb lesz, mint Lewis Hamilton

A korábbi Forma-1-es pilóta, Johnny Herbert úgy gondolja, hogy az általa „generációs tehetségnek" kikiáltott Max Verstappen összességében jobb versenyzőként vonul majd be a történelemkönyvekbe, mint Lewis Hamilton.

Ha ilyen ütemben gyűjti tovább a futamgyőzelmeket Max Verstappen, akkor megvan rá az esély, hogy az idény végére Alain Prostot és Sebastian Vettelt is megelőzi majd, és ezzel feljön az örökranglista harmadik helyére az F1-ben. Herbert szerint csak idő kérdése, mikor fogja be majd Hamilton a holland.

„Max Verstappen egy generációs tehetség, akiből csak egy van. Mindig van valaki, aki jobb, mint az előző, dacára a technikai fejlődésnek. Max jobb lesz, mint Lewis, Lewis jobb volt, mint Michael Schumacher, Schumacher pedig jobb volt, mint Senna. Ez így működik. Max rengeteget érett versenyzőként. Ő nem húz mindig el a távolba. Felméri, mire van szükség és pontosan azt teszi. Ez változott a régi Maxhoz képest. Emiatt nem is látom, hogy valaki egyhamar a Red Bull szintjére érjen. Korábban egy rossz nap a második helyet jelentette számára. Most viszont már egy rossz napon is első" - mondta Herbert a Motorsport beszámolója szerint.